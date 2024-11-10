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Ефимов: на площадке бывшего завода «МиГ» построят и реконструируют 7,7 км дорог

Возводимые во время комплексного развития территории (КРТ) бывшего завода «МиГ» площадью 63,55 га новые микрорайоны будут связаны современной улично-дорожной сетью. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице утвержден проект планировки территории бывшего завода „МиГ“. Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги общей протяженностью около 7,7 км», — отметил Ефимов.

Благодаря новой улично-дорожной сети будут организованы подъезды к ЖК и инфраструктурным объектам, которые построят на территории бывшего завода.

«На участке в Беговом районе построят две магистральные и девять местных улиц, а также проведут реконструкцию четырех проездов и обустроят велодорожки», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор на реорганизацию участка заключили с входящей в группу компаний Capital Group компанией ООО «Энимерози».

По словам директора по правовым вопросам, члена правления Capital Group Владимира Галактионова, расположенная вблизи важной московской магистрали территория бывшего завода «МиГ» длительное время оставалась изолированной от городского пространства.

«В рамках реализации проекта КРТ будет создана транспортная связь и навигация с другими районами столицы. В утвержденном ППТ продумана удобная логистика, благодаря чему локация сможет стать новой точкой притяжения в городе», — подчеркнул Галактионов.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.