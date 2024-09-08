сегодня в 13:16

Ефимов: на арендованных у Москвы участках разместят 599 некапитальных объектов

С начала текущего года арендаторам московской земли выдали разрешение на размещение 599 некапитальных спортивных объектов и объектов благоустройства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве действует упрощенная схема для размещения некапитальных объектов на арендованных городских участках. Это могут быть зарядные станции для электротранспорта и других объектов, малые архитектурные формы, шлагбаумы, заборы, контрольно-пропускные пункты.

«С начала 2024 года специализированная межведомственная комиссия согласовала размещение 599 различных некапитальных объектов на городских земельных участках. Чаще всего арендаторы обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, ограждающих конструкций и дополнительных сооружений на производственных территориях», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что кроме прочих появится и 10 спортсооружений, среди которых скалодром и крытые теннисные корты.

На заседаниях специальной межведомственной комиссии рассматривают заявки на установку некапитальных объектов. В комиссию входят представители московских префектур, комитетов и департаментов. По итогам согласования с арендатором заключают допсоглашения к арендным договорам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что среди согласованных с начала текущего года некапитальных строений большинство касается производственной деятельности — навесы, ангары и склады.

«Помимо этого, арендаторы получили право на установку 118 шлагбаумов и 71 контрольно-пропускного пункта», — добавил Гаман.

Также на городских участках арендаторами будут размещены 32 ограждающие конструкции, 70 хозплощадок по обслуживанию зданий, фонтаны и трансформаторные подстанции.