Ефимов: москвичи начали осмотр квартир в доме по реновации в Хорошево-Мневниках

Более 570 жителей трех ветхих домов начали осмотр новых квартир по программе реновации в доме на ул. Генерала Глаголева, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка в Хорошево-Мневниках находится по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 11, корп. 1.

«Она стала седьмым жилым комплексом, сданным в районе. Туда переедут свыше 570 жителей трех старых домов на улице Генерала Глаголева, набережной Новикова-Прибоя и проспекте Маршала Жукова. Теперь количество домов в районе, которые затронуло расселение, достигло 19. Всего в рамках реализации действующей программы реновации в Хорошево-Мневниках предстоит расселить 157 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат около 31 тысячи горожан», — подчеркнул вице-мэр.

Известно, что на первом этаже дома расположен Центр информирования по переселению. Туда могут обратиться участники реновации по всем вопросам, касающимся переезда.

«Новостройка состоит из трех секций, в ней 275 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 16 тыс. кв. м. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Во дворе оборудовали одну спортивную и две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха. Чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в очном формате — при посещении Центра информирования по переселению», — поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Переехать в новостройку расселяемых домов можно сразу же после заключения договоров на новые квартиры, так как в них уже сделан ремонт и есть все нужное оборудование.

«Предложения равнозначных квартир жителям дома 62 на проспекте Маршала Жукова, дома 14, корпуса 3, на набережной Новикова-Прибоя и дома 1 на улице Генерала Глаголева город направил в конце сентября. К осмотру жилья они приступили 20 октября. Для удобства и экономии времени большинство участников программы предпочитает записываться на него через суперсервис „Переезд по программе реновации“. Эта опция доступна всем москвичам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Также с поступлением в личный кабинет уведомления о старте переселения горожане могут загрузить через сервис необходимые документы для подготовки проекта договора на новую квартиру, а когда он будет готов, записаться онлайн на его заключение. В случае, если среди собственников жилья есть несовершеннолетние, частично или полностью недееспособные лица, семьи могут дистанционно зарезервировать дату посещения нотариуса для заверения договора», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 215 тыс. жителей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.