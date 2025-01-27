Ефимов: Москва заключит инфраструктурные договоры на строительство соцобъектов

В Москве возник новый механизм взаимодействия инвесторов и города с целью обеспечения нежилой и жилой застройки необходимой инфраструктурой. Теперь несколько соглашений заменятся одним инфраструктурным договором, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Раньше город заключал с инвесторами договоры участия в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соглашения о компенсации за создание городом инфраструктурных объектов, а также соглашения по созданию мест приложения труда. Такое сотрудничество уже принесло столице много пользы. Новый механизм позволит систематизировать работу по своевременному строительству необходимых социально значимых объектов рядом с новой жилой застройкой. Теперь в одном инфраструктурном договоре фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности», — отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что инвесторы могут получать льготы как за создание рабочих мест, так и за передачу квартир городу, включая цели программы реновации.

Инфраструктурный договор будет полезным инструментом в формировании комфортной городской среды для москвичей.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, за счет механизма инфраструктурного договора всю новую застройку обеспечат поликлиниками, детсадами и школами. Их будут сдавать в эксплуатацию параллельно с жильем.

«В договоре четко прописаны перечень запланированных объектов инфраструктуры и очередность их создания, обязанность застройщика по соблюдению проекта организации дорожного движения, количество квартир для программы реновации, если достигнуто соглашение о такой передаче, данные по создаваемым рабочим местам и мероприятия по благоустройству прилегающей территории», — сказал Овчинский.

В настоящее время проводится подготовка для заключения с застройщиками первых инфраструктурных договоров.

«При заключении инфраструктурного договора инвестор, который имеет на это право, может получить льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка при строительстве жилья», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что такую льготу устанавливают за создание рабочих мест в рамках программы МПТ, а также за передачу квартир для городских нужд, в том числе и для целей программы реновации.