Ефимов: Москва выделила инвесторам участки для строительства пищевых производств

В рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) Москва предоставила по ставке 1 рубль в год земельные участки для возведения предприятий, которые будут производить продукты питания. Производства построят в 5 городских округах, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвесторами договоры аренды земельных участков общей площадью более 95 га по ставке 1 рубль в год для возведения комплексов по производству продуктов. Инвесторы планируют вложить в проекты свыше 88 млрд рублей и создать около 13 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Он добавил, что суммарная площадь объектов составит более 800 тыс. кв. м.

Начиная с марта 2022 года, Москва выдает в аренду участки для развития производств по льготной ставке 1 рубль в год. Договоры для реализации МаИП заключают на период в 5 лет. За это время инвестору нужно окончить строительство.

Чтобы создать предприятия, выпускающие продукты, участки выделили в ТиНАО, на юго-западе, юге, севере и западе столицы.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что в районе Краснопахорский формируется крупнейший промышленный кластер, который ориентирован на выпуск пищевой продукции. Для строительства производств город уже выделил почти 76 га земли, где инвесторы возведут распределительный центр мясокомбината с цехом нарезки, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий.

Там организуют более 8,2 тыс. новых рабочих мест.

В Ново-Переделкие возведут производство мясорастительных и мясных консервов. В Южном Бутове будут находиться производственные цеха по выпуску кормов и мясной продукции для домашних животных. Также комплекс по переработке мяса возведут в районе Нагатино-Садовники.

«Участки общей площадью более 4 га для открытия и расширения предприятий инвесторы получили в районе Бирюлево Западное для строительства кондитерской фабрики, в Хорошевском — для возведения производства макаронных изделий, а также в Очаково-Матвеевском — для создания завода по выпуску готовых блюд для сети кофеен», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что эти предприятия принесут городу более 1,9 тыс. новых рабочих мест.