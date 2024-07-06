Ефимов: многофункциональный центр в Коммунарке будет достроен в этом году

Возведение многофункционального центра в столичном районе Коммунарка подходит к завершающему этапу, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположится в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа столицы. Общественный центр создается между жилыми комплексами «Скандинавия» и «Москва А101».

На данный момент строители завершают монолитные работы. После окончания основных работ будет проводиться благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений и обустройством газонов.

«Коммунарка – крупнейший базовый центр развития ТиНАО. Здесь строят жилые комплексы, социальные объекты, активно развиваются транспортная и инженерная инфраструктуры. В районе появились новые автодороги, связывающие его с федеральными магистралями и с другими районами и населенными пунктами, открылись две станции метро, на очереди в этом году третья. Еще одно важное направление в развитии района – создание многофункциональных комплексов. Так, один из них возводят на пересечении ул. Александры Монаховой и Эдварда Грига в рамках строительства общественного центра. Площадь объекта составит 18,5 тыс. кв. м», – уточнил Владимир Ефимов.

В составе комплекса будет располагаться автомобильный паркинг на 449 мест, автомойка, сервисный центр и магазины сопутствующих товаров. На подземном этаже разместятся кладовые и сейф-боксы.

«Центр с наземным паркингом в Коммунарке строится с января 2023 года. На стройплощадке было проведено шесть выездных проверок, в ходе которых инспекторы оценили соответствие качества строительно-монтажных работ, в том числе бетонных и арматурных, требованиям проектной документации», – прокомментировал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заверил, что инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории ТиНАО как предприятий малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов.

«Сегодня в округах функционируют более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в строительство промышленных объектов, жилой недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговых и развлекательных комплексов недавно преодолел отметку в 3,7 триллиона рублей», – резюмировал он.

Известно, что за 12 лет в ТиНАО было возведено почти 200 социальных объектов.