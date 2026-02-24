Ефимов: квартиры по реновации в ЮВАО в прошлом году получили 5,2 тыс москвичей

В 2025 году почти 5,2 тыс. жителей юго-востока Москвы стали правообладателями комфортного жилья в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год документы на квартиры в новостройках по программе реновации на юго-востоке столицы оформили около 5,2 тыс. москвичей из 77 старых домов. Более половины из них проживают в районе Люблино. В нем договоры на новые квартиры заключили свыше 2,9 тыс. участников программы. В Выхине-Жулебине ключи получили более 1,1 тыс. горожан, в Кузьминках — около 500. Во многом такое распределение обусловлено графиком переселения», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в первых двух районах к осмотру предложенных Москвой квартир и оформлению документов в 2025 году приступили жители еще 19 включенных в программу домов.

Приоритетом для города является предоставление недвижимости в непосредственной близости от прежнего места жительства. Если возле домов, идущих под расселение, имеются участки под застройку, жителям предлагают квартиры в новых ЖК по соседству. Благодаря такому подходу люди быстрее обживаются на новом месте, сохраняя привычную среду и ритм жизни.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, наибольшая активность при оформлении жилья в Юго-Восточном округе пришлась на конец года. В четвертом квартале ключи получили более 1,6 тыс. человек. Для сравнения: в первом квартале договоры заключили около 1,1 тыс. москвичей, а во втором и третьем — примерно по 1,2 тыс.

«После переселения у участников программы реновации не только меняются к лучшему жилищные условия, но и повышается доступность городской инфраструктуры. Первые этажи в новостройках нежилые и предназначены для открытия магазинов, аптек, пунктов выдачи онлайн-заказов, частных образовательных и медицинских центров, а также других предприятий сферы услуг и городских организаций», — рассказал Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации в новое жилье въезали или переезжают 258 тыс. жителей Москвы.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».