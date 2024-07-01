Ефимов: историческое здание в Хорошево-Мневниках перевели на льготную ставку аренды

Инвестор завершил восстановление объекта культурного наследия на северо-западе Москвы по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Восстановление въездной башни Хорошевского конного завода по адресу ул. Таманская, д. 2, стр. 8 подошло к концу. Уникальное кирпичное здание XVIII века площадью 39,5 кв. м восстанавливалось инвестором около трех лет.

«Город предоставил компании льготную ставку аренды по программе „1 рубль за квадратный метр в год“, она будет действовать до 2070-го. В результате предприниматель сможет ежегодно экономить свыше 1,1 млн рублей», — рассказал Ефимов.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что в программу льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» включаются не только крупные объекты, но и небольшие, к примеру, водоемная башня, чугунный павильон трамвайной остановки. Они таким образом получают шанс на вторую жизнь.

«Совсем недавно завершилось восстановление еще одного такого объекта — въездной башни Хорошевского конного завода. Специалисты отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и белокаменного цоколя. По рабочим чертежам воссоздали шпиль и флюгер. В интерьерах была отреставрирована винтовая лестница, а на центральную мачту установили металлическое яблоко с эмблемой конезавода», — сказал Емельянов.

Башня была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е. П. Ключарева. Раньше рядом с ней находились конюшни. В 1830-х годах здания были переданы под помещения артиллерийских полков, а в башне разместили гауптвахту и комнату караульного.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что сейчас по программе «1 рубль за квадратный метр в год» с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тыс. кв. м.

«Они расположены не только в центре столицы, но и за его пределами — на востоке, севере, юге, юго-востоке и северо-западе города. Из них для 20 уже действует льготная ставка, а 11 исторических построек сейчас реставрируют победители торгов», — добавил Гаман.

Привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры в Москве — одна из главных задач программы «1 рубль за квадратный метр в год». Исторические объекты реализуются на открытых торгах, договор по их результатам заключается на 49 лет.

В течение пяти лет арендатор обязуется провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Льготная ставка начинает действовать после того, как зданию вернут его исторический облик.