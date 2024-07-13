Ефимов: инвестор возведет общественно-деловой комплекс в Мещанском районе

По масштабному инвестиционному проекту (МаИП) в Мещанском районе Москвы рядом со станцией метро «Достоевская» возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс. Для проекта столица уже предоставила предпринимателю без торгов участок в аренду, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выделил земельный участок для возведения общественно-делового комплекса около станции метро „Достоевская“ площадью 70 тыс. кв. м. Новый объект позволит сформировать в центре столицы многофункциональное пространство и создать рабочие места на территории с хорошей транспортной доступностью», — сказал Ефимов.

Участки в аренду без проведения торгов город с 2016 года предоставляет под реализацию масштабных инвестпроектов. Для получения особого статуса инвесторам необходимо предложить проект, который будет направлен на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры.

«Участок площадью 0,43 га в Мещанском районе по адресу: улица Дурова, вл. 3/3, предоставлен в аренду на 5 лет без проведения торгов. За это время инвестор должен завершить строительство и открыть деловой комплекс», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В течение первых 6 месяцев текущего года в Москве выделили почти 170 га земельных участков под реализацию МаИП. Это принесет Москве новые промышленные и коммерческие объекты, спорткомплексы и образовательные учреждения. Их суммарная площадь составит более 1,7 млн кв. м. Благодаря этому улучшится городская инфраструктура и появятся новые рабочие места.