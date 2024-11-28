Ефимов: инвестор откроет по льготной аренде частный детсад в Головинском районе

Столичная компания начала готовиться к открытию на севере города нового частного детсада по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по программе „1 рубль за квадратный метр в год“. Здесь смогут открыть частный детский сад на 90 мест. Объект площадью свыше 1,5 тыс. кв. м расположен по адресу: улица Флотская, дом 48А. После проведения ремонта либо реконструкции и выполнения требований по осуществлению образовательной деятельности арендатор сможет перейти на льготную ставку», — рассказал Ефимов.

По итогам аукциона частная школа «Знайка» получила право аренды объекта в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». Компания отремонтирует построенное в 1982 году здание, оборудует его необходимым образом и начнет вести образовательную деятельность.

«Помимо здания для размещения детского сада, победитель торгов также получил в аренду прилегающую территорию площадью свыше 0,7 га. Инвестор сможет благоустроить ее и обустроить площадки для игр и развития воспитанников», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что после того, как все требования программы будут выполнены, предприниматель получит право обратиться за применением льготной ставки за весь участок — 1 рубль в год.

Инвестор уже начал ремонтировать коммунальную инфраструктуру. Планируется заменить окна и кровлю, затем разработают проект внутренней планировки.

«В работе сада будет продолжаться реализация образовательной концепции „УЗОР“ — удовольствие, здоровье, образование, развитие, которая позволит создать комфортные и современные условия содержания и воспитания дошкольников. Кроме групп полного дня, в детском саду будут работать студии и кружки дополнительного образования, группы кратковременного пребывания для воспитанников от полутора лет», — сказала директор ЧУОО «Школа „Знайка“ Галина Фомина.

Она добавила, что также запланировано открытие первого класса российско-китайской начальной школы.

Головинский район является одним из постоянно развивающихся в Москве. Активная жилая застройка нуждается в соответствующей социнфраструктуре, важной частью которой будет детсад на Флотской.

На Инвестпортале Москвы доступно больше информации по актуальным предложениям города, включая льготные программы. Для участия в аукционе необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

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