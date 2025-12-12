Ефимов: город выставил на торги право на редевелопмент 7 участков по программе КРТ

В Москве стартовал прием заявок на участие в аукционе на право реализации крупного проекта комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки находятся в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное СВАО.

«Крупный проект предусматривает редевелопмент семи участков общей площадью 14,34 га. Инвестор, которого определят по итогам торгов, сможет построить там 296,6 тыс. кв. м недвижимости, в том числе более 146 тысяч квадратных метров жилья и около 150 тыс. кв. м объектов инфраструктуры. Благодаря реализации проекта в районе Отрадное появится 3,5 тыс. дополнительных рабочих мест. Таким образом, инвестор сможет получить от города льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда. Принять участие в торгах могут московские и региональные девелоперы», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Стартовая цена лота составляет 258,36 млн рублей, а сумма задатка — 51,67 млн рублей. Основное требование к участникам торгов — наличие в портфеле реализованных проектов не менее 29,68 тыс. кв. м построенной недвижимости за последние 5 лет.

«Среди планируемых к строительству объектов инфраструктуры — офисно-деловой комплекс с гаражом на 430 машино-мест, два торгово-бытовых центра, в одном из которых разместится физкультурно-оздоровительный комплекс, а также объект производственного назначения. Кроме того, победитель торгов будет обязан возвести в новом квартале и передать на баланс города учебно-воспитательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 275 мест. Условием договора о КРТ также станет передача застройщиком столице нежилых помещений для размещения шести участков мировых судей и для культурно-досугового центра», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, заявки на участие в открытых торгах принимаются до 26 января, а аукцион пройдет 3 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков бывшей промзоны «Ленино».