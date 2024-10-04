Ефимов: дополнительный путь построят для трамваев в районе ВДНХ

От Продольного проезда до проспекта Мира появится трамвайный узел, который будет иметь устройство дополнительного трамвайного пути, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта.

«На действующем участке трамвайной линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них — № 11 и 25 — следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25. Строительство третьего дополнительного пути обеспечит беспрепятственный проезд трамваев разных направлений», — поделился заместитель мэра.

Новый путь сможет позволить уменьшить время проезда узла трамваями маршрута № 17, считают специалисты института Генплана столицы. Уточняется, что он сможет позволить уменьшить время проезда узла трамваями маршрута № 17. Это связано с тем, что транспорт будет передвигаться без дополнительных остановок.

«Согласно разрабатываемому проекту планировки территории, в рамках строительства третьего дополнительного пути предусматривается устройство нового остановочного пункта с приподнятой платформой и пандусом для удобной посадки и высадки маломобильных групп населения», — прокомментировала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она добавила, что также на новом пути установят пешеходные ограждения и навигационные табло.

Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является главным мероприятием для того, чтобы нарастить пропускную способность узлов. Помимо этого, разделение маршрутов значительно сокращает время поездки пассажиров.