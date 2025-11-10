сегодня в 09:16

Ефимов: до 2028 года в Москве построят три колледжа за счет бюджета

В рамках Адресной инвестиционной программы в ближайшие три года на западе, северо-западе и юго-востоке Москвы появятся три новых колледжа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица проводит масштабное обновление инфраструктуры, в том числе в сфере образования. В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов», — рассказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что суммарная вместимость объектов превысит 22 тыс. мест. Строительство включено в Адресную инвестиционную программу Москвы на период 2026–2028 годов.

Так, в Южном Тушине будут готовить специалистов в сфере строительства, промышленности (включая медицинскую и химическую), информационных технологий и транспорта. В Люблине откроют программы, связанные с кинопроизводством, печатными технологиями, модой, цифровым искусством и рекламой.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, начало строительства трех колледжей запланировано на 2026 год. Во всех проектах предполагается формирование комфортной образовательной среды: учебные классы, лаборатории, мастерские для отработки практических навыков, спортивные залы и другие помещения.

«Общая площадь возводимых объектов составит около 150 тыс. кв. м. Помимо этого, планируется выполнить благоустройство прилегающих территорий с озеленением и установкой малых архитектурных форм», — сказал Александров.

В частности, рядом со зданиями установят информационные стенды, обустроят подъездные пути, пешеходные тротуары и велопарковки. Также появятся площадки для внеурочной активности, спортивных занятий и отдыха на открытом воздухе.

Все проекты предусматривают формирование безопасной и удобной среды для обучения студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026–2028 годах в столице намерены построить 195 образовательных объектов.

Создание в Москве социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».