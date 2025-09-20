Ефимов: более 800 жителей района Марфино начали переселение по реновации

В столичном районе Марфино началось переселение в дом, возведенный по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена на ул. Академика Королева. Она находится рядом со станцией Останкино МЦД-3, станциями «Бутырская» и «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро, парками «Останкино» и «Дубовая роща», школами, детсадами и медучреждениями.

«Под заселение по программе реновации передали жилой комплекс по адресу: улица Академика Королева, дом 23. Туда переедут более 800 жителей 5 ветхих домов, находящихся на улицах Академика Комарова и Академика Королева. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. К его специалистам участники реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда. В будущем на этом месте откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Всего в районе Марфино предстоит расселить 37 домов, новые квартиры получат почти 7 тыс. горожан», – заявил вице-мэр.

Новостройку возвели в районе с развитой городской инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями о новом ЖК.

«В жилом комплексе на улице Академика Королева 431 квартира общей площадью более 25 тыс. кв. м. Четыре квартиры город адаптировал для проживания маломобильных горожан – там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные и оконные ручки и розетки расположены на доступном уровне. В подъезде смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию комплексно благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Во дворе оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», – уточнил он.

Для того, чтобы сотрудники Центра информирования смогли уделить каждой семье достаточно времени при осмотре квартир и оформлении документов, переселение будет проходить поэтапно.

«Первыми предложения равнозначных квартир в конце августа получили почти 150 жителей дома 22 на улице Академика Королева. Осматривать жилье они начали 15 сентября. Затем определяться с выбором квартир будут их соседи из домов 20 и 26. В начале октября на осмотр квартир пригласят около 280 москвичей из дома 16 на улице Академика Королева и дома 9А на улице Академика Комарова. Поскольку город предлагает жилье с готовым ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами, участники программы могут переехать в новостройку сразу после оформления документов», – резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

