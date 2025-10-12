Ефимов: более 200 москвичей переселяются в дом по реновации на улице Заречной

Власти Москвы предложили жителям старой пятиэтажки по адресу: 3-я Филевская улица, д. 7, к. 1, равнозначные квартиры в новом жилом комплексе на улице Заречной, д. 5. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Филевский Парк к переселению приступили 220 москвичей из д. 7, к. 1, на 3-й Филевской улице. Город предложил им квартиры в новостройке по адресу: улица Заречная, д. 5. Таким образом, с начала реализации программы реновации число зданий, затронутых переселением в этом районе, достигло 14. Всего новое жилье здесь получат более 6,5 тыс. москвичей из 35 старых домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что программа реновации позволяет не только улучшить жилищные условия москвичей, но и становится импульсом для развития комфортной городской среды — рядом с новостройками появляются объекты сопутствующей инфраструктуры.

Помещения на первых этажах новостроек отводятся под магазины, сервисные службы и городские учреждения. Например, в новом доме на Заречной улице уже открыт центр информирования по переселению, где специалисты департамента городского имущества консультируют новоселов по вопросам оформления документов на квартиру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, осматривать предложенные городом квартиры в доме на Заречной улице жители расселяемого здания начали в сентябре.

«Многие из них предпочли записаться на осмотр жилья через суперсервис „Переезд по программе реновации“. Эта опция доступна всем москвичам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Также через него можно дистанционно загрузить необходимые документы для подготовки проекта договора на новую квартиру, а потом онлайн выбрать время и дату его подписания», — сказала Соловьева.

Новый дом расположен в развитом районе: в шаговой доступности находятся станция метро «Фили», учебные заведения, поликлиники, парк «Фили», а также торгово-развлекательные комплексы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что жилой комплекс на Заречной улице включает одну секцию, где размещены 156 квартир с улучшенной отделкой. Их совокупная площадь составляет более 8 тыс. кв. м. Дом построен с учетом требований безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, без перепадов.

«Во дворе пешеходные дорожки спроектировали так, чтобы удобно было передвигаться маломобильным москвичам. Также на придомовой территории провели комплексное благоустройство: высадили деревья и кустарники, оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием», — пояснил Овчинский.

Для обеспечения комфортного переезда город безвозмездно предоставляет транспортные услуги и помощь грузчиков. Заказать услугу «Помощь в переезде» можно через портал mos.ru или обратившись в Центр информирования по переселению.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошли 9 новых площадок

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».