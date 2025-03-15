Ефимов: бассейн нового СК «Стальной» оснастили умной видеосистемой

Подошло к концу возведение нового ФОКа «Стальной», расположенного в Алексеевской районе столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ФОК находится по адресу: ул. Павла Корчагина, 7/1. Известно, что он сможет принимать свыше 1,7 тыс. человек ежедневно.

«При возведении СК были использованы современные материалы. Двухэтажное здание площадью 7,8 тыс. кв. м включает в себя детский бассейн размером 10 на 6 м и большой спортивный бассейн длиной 50 и шириной 25 м с 10 дорожками. В 50-метровом впервые в практике городского строительства вместо монолита была использована чаша из нержавеющей стали. Для обеспечения безопасности внутри большого бассейна установили 28 умных камер: если человек находится на глубине более 10 секунд, дежурный тренер получает вибрационный сигнал на специальный браслет, после чего срабатывает сирена», — уточнил вице-мэр.

Руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов поделился подробностями о «Стальном».

«В „Стальном“ расположены лаборатория для анализа проб воды, камера сухого жара и медицинский блок. Рядом с большим бассейном находится сауна. В здании также оборудовали зал общей физической подготовки площадью более 200 кв. м со специальными тренажерами для тренировки всех групп мышц. В комплексе будут проходить занятия по плаванию, водному поло, фитнесу, йоге, аквааэробике для взрослых и хореографии для детей. На первом этаже находится буфет на 29 посадочных мест. Прилегающую территорию благоустроили: там высадили кустарники и деревья, оборудовали велопарковку, установили малые архитектурные формы, организовали парковку на 25 автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения», — рассказал он.

Известно, что весь строительный цикл физкультурно-оздоровительного комплекса с осени 2023 года находился под надзором инспекторов Мосгосстройнадзора.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина качество объектов спортивной инфраструктуры города находится на особом контроле.

Спорткомплекс «Стальной» был ранее открыт Сергеем Собяниным. Он подчеркнул, что это большое событие и для опытных пловцов, и для любителей.