Ефимов: 9 соцобъектов возвели и реконструировали за счет бюджета в ТиНАО в 2025 г

В прошлом году под кураторством Департамента гражданского строительства Москвы на территории ТиНАО за счет городского бюджета возвели и реконструировали 9 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Их общая площадь составляет более 93 тыс. кв. м.

«Продолжаем развивать социальную инфраструктуру Троицкого и Новомосковского административных округов. В 2025 году в рамках Адресной инвестиционной программы здесь возвели и реконструировали 9 социально значимых объектов. Четыре проекта реализовано в Новомосковском административном округе, еще 5 — в Троицком. Среди новых учреждений — поликлиника для взрослых и детей, школа искусств, дом культуры и образовательные организации», — поделился вице-мэр.

Новые объекты появились в 6 районах ТиНАО: по два проекта реализовано в Троицке, Филимонковском и Краснопахорском районах, по одному — в Щербинке, Бекасове и Коммунарке.

«Среди объектов социальной инфраструктуры, которые появились в ТиНАО в прошлом году, больше всего школ. Так, в этих административных округах построили и реконструировали 6 зданий общей площадью почти 70 тыс. кв. м. В них созданы комфортные условия для всестороннего развития детей. Например, в Щербинке возвели новый трехэтажный корпус для 400 школьников. Здесь появились лабораторно-исследовательские комплексы, специализированные учебные кабинеты, спортивный зал, просторные светлые рекреации, медиатека и другие пространства», — добавил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

В районе Филимонковский возвели современную поликлинику для взрослых и детей. Здание площадью свыше 13 тыс. кв. м рассчитано на 750 посещений в смену. Тут теперь есть семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр «Московского долголетия».

Мосгосстройнадзор контролировал возведение и реконструкцию социальных объектов в Троицком и Новомосковском округах на всех этапах — суммарно состоялось 75 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы комитета проводили оценку качества конструкций и материалов. В результате итоговых проверок в 2025 году были оформлены заключения о соответствии построенных зданий требованиям утвержденной проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

