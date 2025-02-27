Ефимов: 74 новостройки возвели в Москве по реновации в 2024 году

В столице по программе реновации в прошлом году было построено свыше 70 домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что новостройки появляются не только на специально подобранных, но и на освобожденных от ветхого жилья площадках.

«В 2024 году по программе реновации возвели 74 новостройки, общая площадь квартир в которых составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего их на востоке Москвы — 20, на севере столицы — 15. По девять домов возвели на северо-востоке и юго-востоке города», — поделился вице-мэр.

Рядом с новыми домами благоустраивают территории. На них обустраивают детсады и спортплощадки, а также появляются зоны отдыха.

«Новые жилые комплексы расположены в 44 районах столицы. Больше всего их в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор на всех этапах возведения новых домов по программе реновации ведет контроль их строительных работ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об итогах реализации программы реновации в прошлом году.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе — по ссылке.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.