Ефимов: 3 объекта образования построят в Гольянове по реновации

Созданию качественной и сбалансированной городской среды с необходимой социнфраструктурой в программе реновации уделяют большое внимание. В столичном районе Гольяново построят 3 социальных объекта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации социально ориентированная. Перед городом стоит задача обеспечить новоселов не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой. В рамках реализации программы появляются новые объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Так, согласно Адресной инвестиционной программе, утвержденной на 2023–2026 годы, планируется возведение в районе Гольяново 3 социальных объектов — в том числе 2 образовательных комплексов на 2,7 тыс. мест», — отметил Ефимов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкин, сейчас в районе Гольяново для переселения по реновации передали 2 новостройки на площади Белы Куна и Щелковском шоссе, в которые переехали свыше 340 семей из 6 многоквартирных домов. А на Амурской улице построили жилой комплекс, который скоро начнет принимать новых жильцов.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, сейчас проектируется и разрабатывается градостроительная документация по 3 образовательным объектам в Гольянове.

«Все новые школы в Москве проектируются по новому стандарту: с просторными помещениями, медиатеками, большими пространствами для проектных работ и общения, универсальными и специализированными кабинетами, оснащенными современным оборудованием, зонами рекреации, благоустроенными площадками вокруг зданий», сказал Загрутдинов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал ускорить реализацию программы реновации вдвое.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Москве удвоился объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов — с 3 до 5 — 7 млн кв. м в год.