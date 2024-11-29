Ефимов: 182 тыс жителей начнут переселять в дома по реновации в 2025–2027 годах

В период с 2025 по 2027 годы переселяться в новостройки в рамках программы реновации начнут 182 тыс. москвичей из всех округов города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ближайшие 3 года планируется ускорить темпы реализации программы реновации — построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья. Средства на это заложены в столичную адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тыс. москвичей. Сегодня в городе строится и проектируется около 460 домов. Больше всего их в Восточном административном округе — здесь проектируют почти 50 домов и еще 35 возводят», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря такому объему жилья квартиры получится предоставить приблизительно 300 тыс. москвичей.

Готовая улучшенная отделка квартир в новостройках выполняется по единому стандарту, утвержденному правительством Москвы.

«После переселения жителей в новые комплексы старые дома расселяют и демонтируют. На их месте появляются площадки для возведения новостроек и сопутствующей инфраструктуры в рамках программы реновации. На месте сноса сейчас строится 113 домов. Больше всего возводится на юго-востоке столицы — 30 новостроек, на востоке и северо-востоке — по 12 зданий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Территорию возле новостроек благоустроят: во дворах высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, обустроят детские и спортивные площадки. Жилая застройка будет обеспечена необходимой социальной, транспортной и иной сопутствующей инфраструктурой. Первые этажи новостроек нежилые и приспособлены для размещения предприятий торговли и услуг в шаговой доступности.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что всего за время работы программы реновации переселение затронуло более 178 тыс. жителей города.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.