Ефимов: 14 тыс архитектурно-градостроительных решений оформили в Москве за 14 лет

С 2011 года в Москве было оформлено свыше 14 тыс. свидетельств, утверждающих архитектурно-градостроительные решения (АГР) для объектов капитального строительства самого разного назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Свидетельство об архитектурно-градостроительном решении необходимо для каждого объекта капитального строительства, в том числе для социальных учреждений, производственных комплексов и дорожно-транспортной инфраструктуры. С 2011 года в Москве выдано более 14 тыс. свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях. За это время в городе появились такие знаковые объекты, как парк „Зарядье“, образовательные кластеры Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана и „Ломоносов“, станции метро, а также пешеходные и автомобильные мосты. Только за 9 месяцев 2025 года в столице оформлено свыше 500 новых свидетельств АГР», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что из этого количества 259 были выданы на жилые дома в рамках программы реновации, 75 — на школы и детские сады, 13 — на спортивные объекты и 6 — на поликлиники.

Свидетельство об АГР представляет собой градостроительный документ, фиксирующий ключевые параметры застройки, материалы для отделки фасадов, цветовые решения, поэтажные планировки, а также варианты обустройства прилегающей территории и особенности архитектурно-художественной подсветки. Эту государственную услугу в электронном формате предоставляет комитет по архитектуре и градостроительству Москвы.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергея Кузнецова, в столице всегда стремятся к созданию комфортной городской среды с качественной и интересной архитектурой. Ведутся последовательные работы по повышению уровня проектов в самых разных сферах — социальной, промышленной, транспортной и других.

«Так, например, в столице появляется все больше детских садов с уникальной архитектурой, подчеркивающей внимание города к созданию качественной и вдохновляющей среды для самых маленьких жителей. Среди ярких примеров — детский сад в деревне Староселье с эффектными трехэтажными арочными окнами, создающими ощущение роста и движения, и объект на улице Лобачевского с фасадом из градиентных ламелей от желтого до оранжевого», — пояснил Кузнецов.

На востоке столицы также планируется построить двухэтажный детский сад, фасады которого будут декорированы чередующимися золотистыми и бежевыми панелями, а также модульными витражами, задающими ритмический рисунок всему зданию. В районе Перово уже было выдано свидетельство АГР на детский сад, фасад которого отделан бетонной плиткой 3 контрастных оттенков и представляет собой композицию из прямоугольных блоков разной высоты.

Согласование архитектурно-градостроительного решения с контролирующими органами — это важный этап, требующий внимания к деталям и высокой профессиональной компетенции, при этом упрощение процедур и обеспечение прозрачности выдачи АГР остаются приоритетными задачами. Этой осенью для застройщиков и проектировщиков начал работу новый бесплатный сервис проверки 3D-моделей, необходимых для получения свидетельства, что поможет ускорить подготовку данных, минимизировать количество ошибок и улучшить качество визуальных материалов, используемых в городских проектах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про завершение строительства в Солнцеве детского сада на 350 мест.

Возведение в столице соцобъектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».