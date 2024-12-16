Двух детей-сирот обеспечили жильем в Волоколамском округе

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вручила сертификат на приобретение собственной жилплощади студентке 3 курса Волоколамского филиала Красногорского колледжа Александре и ключи от благоустроенной квартиры молодому специалисту в области охраны правопорядка Артему, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получить предоставленную квартиру или воспользоваться выплатой по жилищному сертификату — такой выбор вправе сделать достигшие совершеннолетия граждане нашей страны, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Что бы ни выбирали наши ребята, своя собственная недвижимость — это всегда хорошая опора в жизни и надёжный фундамент их будущего. Пожелала им успехов в труде и учебе, и, конечно, спокойной, счастливой жизни на приобретённых квадратных метрах», — сказала глава городского округа.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.