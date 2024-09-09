Двое молодых людей из Красногорска получили жилищные сертификаты

В Красногорске жилищные сертификаты вручили двум молодым людям: Никита Львов и Никита Титов. Они позволят им воспользоваться финансовой поддержкой государства для приобретения жилья в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Красногорске в текущем году планируем обеспечить жильем 25 детей-сирот. Это вопрос, который стоит на личном контроле как главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова, так и нашего прокурора Сергея Евгеньевича Молочкова», — рассказал заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров.

Никита Львов пришел на вручение со своей девушкой. Он живет и работает в Путилково и собирается купить квартиру именно там.

«Уже присмотрели, где приобретем жилье. Очень нравится жилой комплекс, в котором живу — развитая инфраструктура, все предусмотрено. Сейчас сразу поедем смотреть квартиру», — поделился планами Никита после получения сертификата.

Московская область — единственный регион, где сертификат на жилье можно получить с 18 лет, в то время как в других субъектах страны такая возможность есть лишь с 23 лет.

Никита Титов — студент третьего курса Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Сертификат ему вручили сертификат у ДК «Подмосковье». Молодой человек в центре Красногорска оказался впервые и немного заблудился.

«Я учусь по направлению «Туризм и гостеприимство». Планирую работать по специальности. Уже решил, какую квартиру буду брать. Надеюсь все получится», — отметил молодой человек.

До конца текущего года администрация городского округа выдаст еще четыре сертификата и ключи от четырех квартир детям, оставшимся без попечения родителей.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.