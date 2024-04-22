Движение по мосту через реку Пехорка в ЖК «Пехра» запустят в 2024 г

В корпусе № 1 продолжается устройство монолитных стен и диафрагм, пилонов (колонн), монолитных перекрытий, лестничных маршей и площадок.

В корпусах № 10, 10.1 выполняются работы по устройству гидроизоляции цокольной части, наружной и внутренней кладки, работы по устройству металлических ограждений, работы по отделке МОП, устройство инженерных сетей, монтаж лифтов и окон.

Четырехполосный автомобильно-пешеходный мост строится через реку Пехорка в ЖК «Пехра». Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 м. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Проект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В проекте «Пехра» сейчас построены 6 корпусов на 4 978 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детский сад, а также школу на 1 500 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.