сегодня в 15:52

Два участка реорганизуют в столичном районе Филевский Парк

На двух участках в столичном районе Филевский Парк возведут новую инфраструктуру по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Участки, которые будут реорганизованы, расположены в Береговом проезде. Устаревшие строения будут ликвидированы, а на их месте построят общественно-деловые объекты.

Там продолжат дороги, а саму территорию благоустроят. Благодаря реорганизации пространства и постройке новых объектов будет создано порядка 3,7 тыс. рабочих мест.

Сейчас в столице в стадии реализации находится 131 проект комплексного развития территорий. Появится порядка 348 тыс. рабочих мест.

К концу 2030 года в Москве реализуют 60 проектов КРТ. Они займут свыше 225 га бывших промышленных зон.