Ефимов: к концу 2030 года в Москве реализуют 60 проектов КРТ

К 2030 году в Москве планируется завершить 60 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые займут свыше 225 га бывших промышленных зон и других малоэффективно используемых земель. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Через пять с половиной лет, к концу 2030 года, в столице будет реализовано 60 проектов КРТ на территории общей площадью более 225 га. Назначенные городом операторы, правообладатели земельных участков и инвесторы построят там свыше 4,9 млн кв. м различной недвижимости, из которых более 1,3 млн кв. м — жилье для реализации программы реновации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что также будет построено около 2,1 млн кв. м производственных, деловых и социальных объектов.

Сейчас проекты находятся на разных этапах реализации, а на шести площадках уже начато строительство. Например, в Тимирязевском районе на участке 0,56 га, где раньше планировался паркинг, теперь возводится бизнес-центр площадью более 50 тыс. кв. метров. В ТиНАО, рядом с деревней Яковлево, на территории 11,6 га создается новый жилой квартал, а на Одесской улице в Зюзине на 6,7 га строят дома в рамках реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, каждый проект КРТ разработан с учетом потребностей районов в инфраструктуре и направлен на комплексное развитие города. Бизнес-центр у метро «Дмитровская», который обеспечит 3,5 тыс. рабочих мест, откроется через два года.

«Малоэтажный жилой квартал с образовательным комплексом у деревни Яковлево достроят в 2028 году — в рамках первой очереди там возведут 12 корпусов, 5 из которых уже готовы. В Зюзине же по проекту КРТ сейчас ведутся работы по возведению монолитных конструкций надземных этажей в одном из жилых комплексов для реализации программы реновации общей площадью около 31 тыс. кв. м. Всего там построят почти 140 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», — пояснил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что 127 проектов КРТ суммарной площадью 1,5 тыс. га одобрены и находятся в стадии реализации.

Программа КРТ предусматривает создание современных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве 336 проектов комплексного развития территорий, охватывающих территорию более 4,2 тыс. га, находятся на различных этапах разработки и реализации. Программу реализуют в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.