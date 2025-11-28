Два склада потребительских товаров строят в округе Чехов

Строительная готовность двух новых производственно-складских зданий, строящихся в деревне Новоселки городского округа Чехов, достигла 30% менее, чем за полгода. Такой показатель фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области по результатам проведенной проверки строительства объектов. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Речь идет о двух корпусах площадью свыше 9 тыс. кв. м каждый. Здания предназначены для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления. Здесь предусмотрены зоны промежуточного и временного хранения, отгрузки и погрузки продукции. При этом суммарный суточный грузооборот хранилищ составит порядка 430 тонн.

Возводить корпуса начали во втором квартале 2025 года. Сейчас строители уже завершили фундаментные работы и устройство конструкций подземной части. В настоящее время ведется устройство конструкций надземной части и наружных инженерных сетей.

Завершат строительство двух зданий в 2028 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.