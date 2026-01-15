Два российских банка приостанавливают выдачу семейной ипотеки

Т-банк и Россельхозбанк временно не будут выдавать семейную ипотеку, готовясь к изменению правил ее оформления, сообщает РБК .

В Т-банке рассказали, что кредитная организация приостанавливает выдачу семейной ипотеки на 1-1,5 недели. Это связано с подготовкой к переходу на новые правила ее оформления. Они вступят в силу 1 февраля.

В Россельхозбанке отметили, что с 30 декабря временно не принимают заявки на семейную ипотеку. Сотрудники затрудняются ответить, сколько продлится этот период.

При этом в Сбере, «Дом.РФ» и Абсолют Банке сообщили, что продолжают выдачу кредитов на жилье.

Ранее эксперт Инна Семко рассказала о новых правилах для семейной ипотеки в 2026 году. По ее словам, изменения привели к ужесточению требований со стороны банков и сокращению предоставляемых льгот.

