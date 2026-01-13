Эксперт Семко рассказала о новых правилах для семейной ипотеки в 2026 году

Семейная ипотека претерпела существенные изменения с начала 2026 года, что привело к ужесточению требований со стороны банков и сокращению предоставляемых льгот. Эксперт в сфере недвижимости Инна Семко рассказала АБН24 о последствиях этих изменений для потенциальных покупателей жилья в текущем году.

С начала января условия программы семейной ипотеки значительно изменились. Уменьшение государственной компенсации банкам, предоставляющим такие кредиты, напрямую отразилось на условиях для заемщиков. Сокращение субсидий, ранее выплачиваемых банкам, привело к тому, что некоторые из них стали ограничивать выдачу льготных ипотек или ужесточать требования к потенциальным заемщикам.

По словам Семко, теперь заемщикам необходимо иметь больше собственных средств для получения ипотечного кредита, а условия стали более жесткими. Если раньше для оформления семейной ипотеки было достаточно минимального первоначального взноса, то сейчас банки чаще всего требуют 30–50% от стоимости жилья или предлагают комбинированные схемы: часть суммы оформляется по программе семейной ипотеки, а остаток — по рыночной ставке.

С 1 февраля вступают в силу новые правила, согласно которым оба супруга должны быть участниками сделки, за исключением случаев, когда один из них является иностранным гражданином. Также введено ограничение на количество оформляемых семейных ипотек: каждый человек может оформить только одну такую ипотеку, как и каждая семья. Если один из супругов уже оформил льготную ипотеку до 1 февраля, второй супруг не сможет оформить новую ипотеку после этой даты без участия первого.

Для заемщиков это означает ужесточение условий получения семейной ипотеки: требуется больший первоначальный взнос, в ряде случаев ограничиваются суммы и объекты недвижимости, подпадающие под действие льготной программы. При этом необходимо тщательно оценивать выгоду и анализировать различные сценарии: покупка более дорогого объекта с низкой процентной ставкой может быть более выгодной, чем оформление кредита на полную сумму под стандартный процент.

Действие программы семейной ипотеки продлено до 2030 года, однако условия ее предоставления постепенно ужесточаются, а банки продолжают корректировать ставки и требования. Эксперт подчеркнула важность отслеживания всех изменений, разработки стратегии и учета собственных финансовых возможностей.

