сегодня в 13:36

Два корпуса в ЖК «Богдановский Лес» Ленинского округа достроят в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства двух корпусов первой очереди ЖК «Богдановский Лес», которые строятся в деревне Богданиха на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

На стройплощадке корпуса № 10.1 завершены земляные работы, готовы фундаменты, строители возводят конструкции подземной части здания. На площадке корпуса № 10.2 — приступили к выполнению монолитных работ 1-4 этажей надземной части. Общая строительная готовность объектов составляет 8%.

Площадь трехсекционного корпуса 10.1 составит порядка 21,2 тыс. квадратных метров, высотность — 12 этажей, здесь будет 286 квартир. Проектом предусмотрены кладовые, колясочные и стоянки для велосипедов. В секции первого этажа разместятся коммерческие помещения. Корпус оснастят системой круглосуточного видеонаблюдения.

Площадь корпуса 10.2 составит 20,9 тыс. квадратных метров, на 12 этажах будет 330 квартир. Для жильцов оборудуют кладовые, колясочные и стоянки для велосипедов.

Завершение строительства намечено на конец 2025 года.

Согласно генплану, в рамках развития территории жилого квартала «Богдановский Лес» застройщик возведет 4 детских сада, 3 школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.