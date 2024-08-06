сегодня в 11:51

Два дома для переселенцев поставили на кадастровый учет в Богородском округе

Два жилых многоквартирных дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Богородском округе поставили на кадастровый учет. Теперь 128 семей, подписав акт приема-передачи, смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативно поставить дома на кадастровый учет стало возможным благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра.

Один жилой дом находится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Чкалова, дом № 7 корпус 1. Ему присвоили кадастровый номер — 50:16:0602004:9514.

Второй жилой дом находится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Чкалова, дом № 7 корпус 2. Ему присвоили кадастровый номер — 50:16:0602004:9574.

Общая площадь двух МКД — более 7 тыс. кв. метров. В жилых помещениях выполнили чистовую отделку, установили сантехнику, электрооборудование, дворовую территорию — обустроили и озеленили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.