Доступное летнее жилье: застекленную лоджию за 13 тыс рублей сдают в Одинцове

Застекленную лоджию за 13 тыс рублей сдают в Одинцове на лето

В Одинцове на Комсомольской улице сдают застекленную неотапливаемую лоджию, стоимость аренды — 13 тыс. рублей в месяц, следует из объявления на сайте ЦИАН .

Лоджия сдается хозяином квартиры на теплое время года. В самой квартире живут двое мужчин. Также там есть холодильник, стиральная машина, чайник и плита.

Для проживания лоджия обустроена следующим образом: есть освещение, розетки, шкаф, стол и стулья. Но жильцу нужно принести свой матрас.

Площадь лоджии составляет 10 кв. м. Там возможно проживание с детьми и животными. Арендатор должен будет внести залог и плату за месяц.

