Дошкольное отделение гимназии «Малыш» открылось после капремонта в Шаховской

В Шаховской завершился капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Малыш». Работы проводились в рамках государственной программы Московской области по созданию современных и безопасных условий для дошкольного образования.

Ремонт охватил все здание площадью 1 713 квадратных метров. Были обновлены фасад и кровля, модернизированы инженерные коммуникации, что повысило энергоэффективность и безопасность объекта.

Внутренние помещения полностью преобразились: установлена новая мебель с учетом возрастных особенностей детей, закуплено современное учебное и игровое оборудование. Открытие обновленного отделения стало значимым событием для образовательной инфраструктуры округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.