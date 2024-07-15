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Дома для переселенцев из аварийного жилья в Шатуре достроят в III квартале 2024 г

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городском округе Шатура продолжается строительство домов для переселения из аварийного жилья. Ввести объекты планируется до конца третьего квартала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Так, в городе Рошаль в 7-этажном доме на улице Химиков идет чистовая отделка — в августе здесь планируют начать клеить обои, стелить линолеум, устанавливать двери. А в 4-секционном 5-этажном доме на улице Свердлова также приступили к отделочным работам.

«В дом заведены инженерные сети, остекление окончено на 90%. В 5-этажную новостройку переедут более 350 человек из 20 аварийных домов Рошаля, поселков Пустоши и Бакшеево», — уточняется в сообщении.

Планируемый срок ввода домов в эксплуатацию — третий квартал 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.