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Дом в Мариуполе восстанавливают под наблюдением подмосковных экспертов

В Приморском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению трехэтажного жилого дома, серьезно пострадавшего в результате обстрелов. Поврежденные стены, частично обрушенные конструкции, нарушенные инженерные сети — каждый элемент требует внимания и профессионального подхода. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На объекте ежедневно работают специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Их задача — обеспечить полный строительный контроль:

строгое соблюдение технологий,

точное выполнение проектных решений,

соблюдение сроков и строительных нормативов.

Каждый этап, от усиления конструкций до чистовой отделки, проходит под пристальным вниманием экспертов. Благодаря этому подходу создаются условия для безопасного и долговечного восстановления дома.

Работы ведет фонд капитального ремонта Московской области. На сегодняшний день:

Заменены все инженерные коммуникации;

Установлены новые окна;

Отремонтирована кровля;

Проведена чистовая отделка мест общего пользования;

Завершается утепление и окраска фасадов.

Регулярные выезды специалистов строительного контроля на объект позволяют оперативно реагировать на любые технические вопросы и обеспечивать качество на каждом этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.