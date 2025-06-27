Дом в Мариуполе восстанавливают под наблюдением подмосковных экспертов
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В Приморском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению трехэтажного жилого дома, серьезно пострадавшего в результате обстрелов. Поврежденные стены, частично обрушенные конструкции, нарушенные инженерные сети — каждый элемент требует внимания и профессионального подхода. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На объекте ежедневно работают специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Их задача — обеспечить полный строительный контроль:
- строгое соблюдение технологий,
- точное выполнение проектных решений,
- соблюдение сроков и строительных нормативов.
Каждый этап, от усиления конструкций до чистовой отделки, проходит под пристальным вниманием экспертов. Благодаря этому подходу создаются условия для безопасного и долговечного восстановления дома.
Работы ведет фонд капитального ремонта Московской области. На сегодняшний день:
- Заменены все инженерные коммуникации;
- Установлены новые окна;
- Отремонтирована кровля;
- Проведена чистовая отделка мест общего пользования;
- Завершается утепление и окраска фасадов.
Регулярные выезды специалистов строительного контроля на объект позволяют оперативно реагировать на любые технические вопросы и обеспечивать качество на каждом этапе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.