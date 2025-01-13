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Дом по реновации построят в столичном Новогирееве

Дом возведут в московском районе Новогиреево по программе реновации. Уже выпущен градостроительный план земельного участка, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она отметила, что жилое здание построят на территории 0,26 га по адресу: Свободный проспект, владение 6. Дом будет расположен в пешей доступности от станции метро «Новогиреево».

В районе развита социальная и транспортная инфраструктура. Предельная площадь дома, который построят по программе реновации, составит 12,5 тыс. «квадратов».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей для реализации программы реновации.

Еще один дом по реновации появится в районе Котловка. Был выпущен градостроительный план по адресу: ул. Нагорная, з/у 19.