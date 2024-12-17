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Княжевская: еще один дом по реновации появится в районе Котловка

В столичном районе Котловка на юго-западе столицы появится дом по реновации, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Для возведения данного объекта был выпущен градостроительный план по адресу: ул. Нагорная, з/у 19.

«На земельном участке в 0,51 га планируется возведение жилого дома предельной площадью 14,3 тыс. кв. м недалеко от действующей станции метрополитена „Нагорная“», — прокомментировала Юлиана Княжевская.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на сайте mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она включает в себя почти 1 млн москвичей и затрагивает расселение порядка 5176 домов.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства.