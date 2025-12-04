Дом Первого российского страхового общества в Петербурге отреставрируют к 2027 году

Реставрацию и приспособление Дома Первого российского страхового общества на Большой Морской улице, 40 планируют завершить до 2027 года. После работ в здании разместится Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что в июне 2024 года суд утвердил мировое соглашение между КГИОП и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Согласно документу, управление должно провести реставрацию памятника в течение пяти лет с момента утверждения соглашения, то есть с 24 июня 2024 года.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу выполнит ремонтно-реставрационные работы южного лицевого фасада здания, включая демонтаж незаконно установленных кондиционеров и замену окон в соответствии с требованиями охраны памятника. Также планируется реставрация крыши, дворовых фасадов и северного лицевого фасада, а также интерьеров северного флигеля.

В марте 2024 года КГИОП выдал задание на проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта. В апреле 2025 года проектная организация получила разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы, срок действия которого истекает 5 декабря.

Проект реализуется по заказу фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного комитету по строительству. Контракт на проектирование заключен, завершить работы планируется до 2027 года. В обновленном здании появятся два зала для совещаний, четыре помещения для архивов, кабинеты руководителей и новая входная группа.

