Дом Лаврова на столичной Остоженке отреставрируют

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Дом Лаврова, который находится по адресу: улица Остоженка, дом 26/1, отреставрируют в Москве. Здание, в котором сейчас находятся офисы, приспособят под современное использование, сообщается на сайте мэра Москвы.

Двухэтажный дом 1837 года постройки оснащен цокольным этажом, чердаком и мезонином. Он является выявленным объектом культурного наследия

Согласно обследованию здания, его деревянные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Было принято решение поменять их на железобетонные.

Проект реставрации уже согласован. Также в здании заменят инженерные коммуникаций: поменяют системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

На главном фасаде воссоздадут исторический балкон, отреставрируют лепнину. Кроме того, специалисты увеличат площади и объем ранее засыпанного подвала, усилят стены подземной части. Также будет увеличена высота окон в мезонине. Внутри появятся новые легковозводимые перегородки с дверными проемами. Здание оснастят лифтом.

Ранее отреставрировали грот графа Орлова в столичном Нескучном саду. Специалисты провели работы с каменной кладкой и восстановили исторический облик смотровой площадки.