сегодня в 13:06

Дом для переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске поставили на кадастр

В поселке Поварово, мкр. Локомотивный подмосковного Солнечногорска многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья поставлен на кадастровый учет. Теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Дом возвели по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, дачный поселок Поварово, мкр. Локомотивный, дом 13, ему присвоили кадастровый номер: 50:09:0090203:6218.

Новый дом общей площадью более 4,7 тыс. кв. м был построен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новоселье здесь отметят 96 семей.

Территорию благоустроят, для новоселов установят детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.