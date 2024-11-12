Дом детского творчества «Созвездие» в Химках откроют в 2024 году после ремонта

В доме детского творчества «Созвездие» городского округа Химки завершают ремонтные работы. Подрядчик проводит финальные работы по монтажу вентиляции и укладке проводки. Рабочие штукатурят стены и подготавливают помещения под чистовую отделку. В подвале здания продолжают монтировать кирпичные перегородки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На время работ 2 тыс. воспитанников «Созвездия» перевели в Аэрокосмический лицей и школу «Лига первых». После капитального ремонта детский центр сможет разместить больше кружков и секций. Проверить готовность объекта и обсудить нюансы с педагогическим составом учреждения приехала депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Есть замечания к проектировщикам. Но подрядчик обещал поправить эти моменты. Посмотрим, что из этого получится. Также отмечу важный момент по безопасности учреждения. Все обучающиеся должны быть всегда под присмотром. С этим нюансом также будем разбираться», — отметила Роднина.

Капитальный ремонт центра «Созвездие» проводят в рамках региональной госпрограммы «Образование Подмосковья». Обновленный Дом детского творчества планируют открыть до конца текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.