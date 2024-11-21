Доходный дом Петрова отреставрируют в центре Москвы

Доходный дом Г. В. Петрова, расположенный в московском районе Хамовники, отреставрируют. Специалисты восстановят декоративные элементы и приведут в порядок парадный вход, сообщается на сайте мэры столицы.

Доходный дом Петрова, построенный в 1913 году, находится по адресу: Земледельческий переулок, дом 12. Он состоит из уличного и дворового корпусов, которые соединены лестничным блоком.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что проект капитального ремонта шестиэтажного здания уже согласован. Согласно ему, специалисты отремонтируют фасад и его элементы, восстановят штукатурное покрытие, заменят инженерные коммуникации, а также проведут локальные восстановительные работы в квартирах и подъездах.

Кроме того, специалисты покрасят стены проездной арки, поменяют оконные блоки, отремонтируют парадную дверь. Для достижения наилучших результатов при восстановлении архитектурных элементов будут использовать новейшие технологии. Такой подход позволит сократить время работ и провести реставрацию с высокой точностью.

Ранее стало известно, что специалисты отреставрируют доходный дом Бройдо на Остоженке в Москве. В здании обновят фасад, отремонтируют балконы и подъезды.