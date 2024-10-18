Ефимов: на Остоженке отреставрируют доходный дом Бройдо

В столичном районе Хамовники согласован проект капремонта с проведением работ, направленных на сохранение культурного наследия, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы будут идти в доходном доме Бройдо, который был возведен в 1902 году по заказу Германа Ефимовича и Анжелики Гастовны Бройдо. Они были владельцами компании по выкупу участков и строительству на них домов для последующей перепродажи. Автором доходного дома, расположенного в центре столицы, является архитектор Николай Жерихов.

Здание расположено по адресу: ул. Остоженка, д.20.

«В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала ХХ века — доходного дома Бройдо. Здание по адресу: улица Остоженка, дом 20, является выявленным объектом культурного наследия. Проект предусматривает ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах», — уточнил вице-мэр.

Председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков прокомментировал проведение реставрации исторических зданий в городе.

«При ремонте и реставрации исторических зданий важно исключать ситуации, когда предполагаемые к проведению работы могут сказаться на конструктивных и других характеристиках надежности и безопасности объектов. Проект капремонта доходного дома Бройдо в Хамовниках предусматривает работы, которые нужны для поддержания здания в эксплуатационном состоянии без изменения элементов, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия», — объяснил он.

В проектные решения входит расчистка фасадов, воссоздание штукатурного слоя и окраска стен. Помимо этого, керамическая облицовка будет расчищена от загрязнений, плитка отреставрирована, а полностью утраченные ее элементы будут восстановлены.

Кроме этого, специалистами будет проведена работа по разборке дверных полотен входной парадной двери.

Начальник управления реализации проектных решений ФКР Москвы Олег Дегтев поделился подробностями проведения программы капремонта жилого фонда в столице.

«Одна из важнейших задач для нас — сохранение истории и архитектурного наследия, каждый новый проект — это шаг к тому, чтобы вернуть уникальный облик нашей столицы. Для достижения наилучших результатов мы используем современные технологии, такие как лазерное сканирование и 3D-моделирование, для восстановления архитектурных элементов и лепного декора», — сказал начальник управления реализации проектных решений ФКР Москвы Олег Дегтев.

Перечисленные подходы в работе позволяют ускорить процесс и предоставить большую точность в воссоздании деталей.

Он добавил, что всего за время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице привели в порядок свыше 110 домов в стиле модерн.

«Мы уверены, что каждое восстановленное здание станет ярким свидетельством нашего уважения и бережного отношения к истории и архитектуре», — заключил он.