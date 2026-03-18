«Добробот» помог жителям Подмосковья решить 28,5 тыс вопросов

Цифровой консультант «Добробот» за семь с половиной месяцев работы помог жителям Подмосковья более 28,5 тыс. раз решить вопросы, связанные с землей и имуществом. Сервис внедрили министерство госуправления, информационных технологий и связи региона совместно с министерством имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Добробот» помогает физическим лицам и представителям организаций оперативно находить нужные услуги на портале госуслуг Московской области. Пользователь формулирует запрос, после чего система задает уточняющие вопросы и направляет к соответствующей услуге.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, цифровой сервис упростил взаимодействие граждан с органами власти и сделал решение юридических вопросов более доступным.

«Благодаря работе „Добробота“ жители региона быстро и легко находят нужную услугу среди большого количества предложений. Онлайн-помощник улучшает работу исполнительных органов власти и ускоряет процессы оформления документов», — подчеркнул Тихон Фирсов.

Наиболее востребованными стали услуги по предоставлению земельных участков без торгов — 2835 обращений, подготовке технического плана — 1232, предварительному согласованию предоставления участков — 1040 и бесплатному предоставлению земли многодетным семьям — 909.

Сервис работает круглосуточно. Он доступен на главной странице портала госуслуг Московской области, в разделах «Жилье» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.