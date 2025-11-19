До конца года жители дома по ул Рабочей в Ногинске получат ключи от новых квартир

До конца года планируется выдать ключи жителям дома в городе Ногинск. Жители уже успели осмотреть новые квартиры и подписали соответствующие акты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начиная с 2019 года в Богородском округе успешно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. В прошлом году муниципалитет стал лидером в Московской области по объему и качеству переселения, успешно пройдя все проверки. В этом году ключи от современного, безопасного, комфортного жилья получили 234 семьи (585 человек), которые до этого проживали в ветхо-аварийных домах в г. Старая Купавна, Ногинск и Электроугли.

Программа делится на несколько этапов, поскольку невозможно за один год расселить все аварийные дома. При этом администрации округа удается идти с опережением графика. Так, часть домов, которые должны были расселить в 2026 году, по факту расселили уже сейчас.

«У каждой семьи, у каждого жителя своя особенная, уникальная история… У кого-то такие обстоятельства, которые влияют на различные правовые особенности при переселении. У кого-то сложная жизненная ситуация. Есть у нас моменты, где мы переселяем семьи СВО. Они у нас в приоритете были и будут всегда… Поэтому здесь только индивидуальный подход. У нас нет понятия «приемный день». Люди приходят в любой день, потому что мы сами заинтересованы быстрее осуществить процесс, поскольку он достаточно длительный», — рассказала заместитель главы Юлия Трифонова.

Изначально губернатором Московской области была разработана масштабная госпрограмма (в рамках нацпроекта президента РФ «Жилье и городская среда»). Данная программа предполагает выделение средств из бюджета Московской области и софинансирование из бюджета Богородского округа. На сегодняшний день все дома, признанные аварийными в Богородском округе с 2019 года, вошли в состав этой программы. Срок ее реализации — до 2028 года.

Муниципалитет либо приобретает жилье, либо строит дома самостоятельно, как это было, например, в г. Старая Купавна. Речь идет о новых домах на ул. Кирова и на ул. Чкалова. В планах ближайших лет — продолжение строительства домов на месте снесенного, ветхого жилища.

Что касается Ногинска, то жителям предлагаются квартиры в новостройках (в частности, на ул. Юбилейной, 14 Б, 16 А, ул. Шибаевской), выкупленные администрацией специально для этих целей, с учетом ряда требований.

Также программой предусмотрено, что, в случае письменного обращения, житель может получить субсидию. То есть, если у человека есть дополнительное жилье, то администрация может провести оценку имеющегося аварийного жилья и компенсировать жителю эту стоимость. Деньги, полученные субсидией по выкупу, можно потратить на любые цели, помимо приобретения квартиры.

Помимо этой меры поддержки есть понятие «сертификата». Сертификат разрешается потратить только на приобретение жилья в любой точке Московской области. При этом можно приобрести жилье без ремонта, а можно — с отделкой от застройщика. Средства, оставшиеся после ремонта, также можно потратить на иные цели.

В следующем году данная работа будет продолжена. На очереди — переселение 114 семей из г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, дома № 124, 126, 147, ул. Рабочая, дом № 48А; г. Старая Купава, ул. Матросова, дом № 13, ул. Кирова, дом № 9, ул. Чернышевского, дом № 4, проезд Текстильщиков, дом № 22; г. Электроугли, 1-й Троицкий пер., дом № 10А, 1-й Троицкий переулок, дом № 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тыс. жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.