Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок

Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам. Документ позволяет приобрести квартиру в любом городе Подмосковья. Поздравил ребят также городской прокурор Денис Андреев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Вы — наше будущее. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты», — сказал Дмитрий Волошин.

Дети-сироты могут получить такой сертификат по достижении 18 лет, подобрать квартиру по своему желанию и оформить квартиру сразу в собственность.

«Рад был познакомиться с главой Химок лично. Квартира для меня — это возможность развиваться, строить планы, реализовывать свои идеи. Химки это зеленый, светлый и яркий город. Здесь я хочу жить и работать», — сказал химчанин Георгий Дергилев.

За 9 лет реализации государственной программы «Жилище» в Химках обеспечили квартирами более 100 детей-сирот.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.