Для 50 переселенцев из аварийного фонда закуплены новые квартиры в ЖК «Клевер»

Новый жилой комплекс «Клевер» на улице Горжовицкой в Хотькове Сергиево-Посадского округа готовится принять первых жильцов. Уже в понедельник, 7 июля, в новые просторные комфортабельные квартиры въедут 6 семей по программе переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оценить условия для жизни будущих новоселов приехали председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова, заместитель главы округа Павел Цветков и представители Хотьковского территориального управления. Заселение в новые дома будет проходить поэтапно.

Для удобства будущих жильцов всё продумано до мелочей: создана безбарьерная среда, для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены специальные подъёмники, подъезды оснащены навигацией, а на фасадах уже закреплены корзины для кондиционеров. И даже оборудована специальная комната, в которой можно помыть лапы питомцу после прогулки.

Всего в Сергиево-Посадском округе в рамках реализации программы переселения предстоит расселить 176 жилых домов, в новые квартиры переедут около 4 тысяч человек.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.