Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 19:53

Девять новых площадок включили в программу реновации в Москве

На еще девяти площадках Москвы построят жилые комплексы по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Планируется расселить 21 старый дом. Для этого на девяти площадках столицы построят 107,1 тыс. кв. м жилья.

Они расположены в пяти районах Москвы. Четыре площадки находятся в Южном Тушине, две — в Покровском-Стрешневе, по одной — в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине.

Значительная часть площадок расположена на месте зданий, включенных в программу реновации.

Всего в Москве подобрано 662 территории, на которых возведут новостройки. Их общая площадь — порядка 11 млн кв. м.

Собянин сообщил о готовности 378 жилых комплексов. Еще порядка 9 млн кв. м жилья проектируется и возводится.

Ранее стало известно, что дом по реновации построят в столичном Новогирееве. Жилое здание возведут на территории 0,26 га по адресу: Свободный проспект, владение 6.