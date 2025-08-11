Девелоперы в Москве увеличивают число проектов жилья в сегменте делюкс

Согласно прогнозам консалтинговой компании NF Group, по итогам этого года предложения элитного жилья в сегменте делюкс в столице вырастут на 5% — до 429 лотов. При этом доля делюкс-проектов среди элитного жилья может вырасти за год с 11% до 19%, сообщает газета «Ведомости» .

В исследовании NF Group сказано, что девелоперы выведут на рынок 2278 дорогих апартаментов и квартир. При этом количество лотов премиального класса сократится до 1849 штук — на 41%. Количество делюкс-проектов будет расти.

Такое же мнение выразили специалисты компании Kalinka Ecosystem. Уже в начале года в столице стартовали шесть подобных проектов. В 2024 году в премиум сегменте вышло пять проектов, а в этом году — всего два.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что девелоперы сейчас переживают не самые лучшие времена. Так, 19% из них находятся в зоне риска и могут обанкротиться.