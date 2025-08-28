Девелоперы уменьшили инвестиции в недвижимость в 2025 году на 44%

Девелоперы стали менее охотно инвестировать в недвижимость. По данным за восемь месяцев этого года, они вложили в строительство квартир 124 млрд руб., что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на IBC Real Estate.

При этом девелоперы все еще являются лидерами среди покупателей в структуре инвестиционных сделок с недвижимостью в течение пяти лет. Однако в этом году на их долю приходится всего 30% объема транзакций, что на 5 п. п. меньше, чем в прошлом году. В 2021–2022 годах показатели были куда весомее: 62% и 52% соответственно.

По данным экспертов, девелоперы сократили инвестиционную активность из-за снижения инвестиций в земельные участки под жилые проекты. За восемь месяцев этого года она упала почти в два раза, до 85 млрд руб. Падение интереса к земельным участкам, в свою очередь, вызвано общим падением спроса на жилье и дорогой ипотекой.

При этом россияне в этом году приобрели объектов коммерческой недвижимости на 15% больше, чем в прошлом году. Объем приобретений составил 39 млрд руб.

Ранее эксперт спрогнозировал, что спрос на ипотеку в России восстановится, если ставки снизятся до 14–16%. Сейчас россияне чаще используют рассрочки и альтернативные сделки.